42-летняя Ксения Собчак показалась в платье без бюстгальтера

Популярная телеведущая Ксения Собчак, которая сейчас отдыхает во Франции, показала фигуру в откровенном наряде - публикация появилась на ее странице в Instagram, передает NUR.KZ.

42-летняя журналистка поделилась серией снимков из отпуска в Сен-Тропе. Она запечатлела себя в зеркале в платье, оформленном облегающим верхом и юбкой с драпировкой. На кадрах видно, что Собчак решила не надевать под него лиф.

Образ завершили солнцезащитные очки и соломенная шляпка с широкими полями. В качестве украшений Ксения выбрала кольца и браслеты.

"Самое любимое платье летa требовало многих часов в спортзале, но в итоге оно стоило того", - подписала публикацию Собчак. Телеведущая также приложила видео, чтобы свести на нет любые разговоры об использовании ретуши.

Недавно Ксения Собчак покрасовалась в коротких шортах и раскрыла секреты своей физической формы.