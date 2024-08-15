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42-летняя Ксения Собчак показалась в платье без бюстгальтера

Опубликовано:

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Популярная телеведущая Ксения Собчак, которая сейчас отдыхает во Франции, показала фигуру в откровенном наряде - публикация появилась на ее странице в Instagram, передает NUR.KZ.

42-летняя журналистка поделилась серией снимков из отпуска в Сен-Тропе. Она запечатлела себя в зеркале в платье, оформленном облегающим верхом и юбкой с драпировкой. На кадрах видно, что Собчак решила не надевать под него лиф.

Образ завершили солнцезащитные очки и соломенная шляпка с широкими полями. В качестве украшений Ксения выбрала кольца и браслеты.

"Самое любимое платье летa требовало многих часов в спортзале, но в итоге оно стоило того", - подписала публикацию Собчак. Телеведущая также приложила видео, чтобы свести на нет любые разговоры об использовании ретуши.

Недавно Ксения Собчак покрасовалась в коротких шортах и раскрыла секреты своей физической формы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149278-42-letnyaya-kseniya-sobchak-pokazalas-v-plate-bez-byustgaltera/

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