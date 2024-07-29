"Не пью": Собчак покрасовалась в шортах и раскрыла секреты своей фигуры
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Популярная телеведущая Ксения Собчак опубликовала яркие фотографии с отдыха у моря и рассказала, как ей удается поддерживать хорошую физическую форму, передает NUR.KZ.
Собчак попозировала у моря в розовом комплекте, состоящем из рубашки и коротких шорт. Под рубашкой на Ксении была полосатая майка, ее голову украшала розовая кепка, а на глазах - розовые солнцезащитные очки.
"Без розового лето - не лето, и отпуск - не отпуск. Веду здоровый образ жизни, не пью даже бокала просекко, ужинаю до 7 часов и спорт - каждый день", - призналась теледива.
Комментаторы высказали разные мнения относительно образа и фотографий Ксении.
"Сразу такая нежная девочка-девочка. Очень даже!", "Даже одежда не красит. Странно", "Очень красивый костюм", "Спорт каждый день - это сильно", - написали подписчики блога Собчак.
Недавно телеведущая летала на Бали и смутила пользователей Сети выбором пляжного наряда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141385-ne-pyu-sobchak-pokrasovalas-v-shortah-i-raskryla-sekrety-svoey-figury/