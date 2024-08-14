Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Тайно снимают": Ерке Есмахан посетовала на любопытство и наглость некоторых фанатов

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: Instagram/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан пожаловалась на то, что порой ей и ее мужу невозможно выйти на улицу незамеченными, кадры с ними сразу же попадают в Сеть, передает NUR.KZ.

Ерке была удивлена тем, что практически всегда ее и RaiM снимают "папарацци". К примеру, видео их отправления в Турцию уже вирусится в TikTok, а также их с RaiM засняли сидящими в авто, когда они ехали покупать ребенку вещи.

"Слава Аллаху, это результат нашего труда. Куда бы мы ни пришли, к нам подходят, интересуются, как у нас дела, здороваются, снимают фото, оставляют свои пожелания. Взрослые дают бата - благословение.

Мы всегда рады видеть людей, которые проявляют к нам уважение. Но есть такие, которые грубо указывают тебе, как надо встать, чтобы они сняли тебя на фото или видео.

А порой, когда ты спешишь по своим делам или где-нибудь ешь, тебя тайно снимают. Я стараюсь никого не обидеть. Но если скажу "нет", не обижайтесь. Порой и у меня на такое не хватает нервов. Мама меня родила на этот свет один раз, не два раза же", - заявила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2148787-tayno-snimayut-erke-esmahan-posetovala-na-lyubopytstvo-i-naglost-nekotoryh-fanatov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie