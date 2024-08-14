"Тайно снимают": Ерке Есмахан посетовала на любопытство и наглость некоторых фанатов

Казахстанская певица Ерке Есмахан пожаловалась на то, что порой ей и ее мужу невозможно выйти на улицу незамеченными, кадры с ними сразу же попадают в Сеть, передает NUR.KZ.

Ерке была удивлена тем, что практически всегда ее и RaiM снимают "папарацци". К примеру, видео их отправления в Турцию уже вирусится в TikTok, а также их с RaiM засняли сидящими в авто, когда они ехали покупать ребенку вещи.

"Слава Аллаху, это результат нашего труда. Куда бы мы ни пришли, к нам подходят, интересуются, как у нас дела, здороваются, снимают фото, оставляют свои пожелания. Взрослые дают бата - благословение.

Мы всегда рады видеть людей, которые проявляют к нам уважение. Но есть такие, которые грубо указывают тебе, как надо встать, чтобы они сняли тебя на фото или видео.

А порой, когда ты спешишь по своим делам или где-нибудь ешь, тебя тайно снимают. Я стараюсь никого не обидеть. Но если скажу "нет", не обижайтесь. Порой и у меня на такое не хватает нервов. Мама меня родила на этот свет один раз, не два раза же", - заявила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan