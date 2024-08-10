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Нюша в колготках и шапке повторила образ Бьянки Цензори

Опубликовано:

Нюша
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Известная российская певица Нюша повторила образ жены Ye Бьянки Цензори - знаменитость снялась топлес в колготках и меховой шапке, передает NUR.KZ.

Кадрами фотосессии певица поделилась в своем профиле в Instagram.

Нюша позировала топлес в колготках и гигантской шапке-ушанке из меха. Похожий образ демонстрировала Бьянка Цензори в ванной, чьи фото выкладывал Ye (Канье Уэст).

"Ну что за огонь", " Ни стыда, ни совести. Продолжай", "Уважаю, горжусь и люблю!", " Муж после развода забрал все, даже белье?" - комментировали фото подписчики.

По информации "Вокруг ТВ", Анна Владимировна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, родилась летом 1990 года в Москве. Ее отец Владимир Шурочкин - композитор, бывший участник группы "Ласковый май".

Несмотря на то, что ее отец был категорически против музыкальной карьеры дочери, именно он стал ее первым композитором, а в дальнейшем – продюсером. Сначала она выступала на сцене в составе детской группы "Гризли", которая гастролировала не только по России.

В 14 лет хотела попасть на "Фабрику звезд", но ей отказали из-за юного возраста.

В 2008 году Нюша заняла седьмое место в рамках международного конкурса "Новая волна" в Юрмале.

В 2009 году представила свой дебютный сингл "Вою на Луну", который получил всероссийскую известность. В 2010 - записала свой первый альбом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146101-nyusha-v-kolgotkah-i-shapke-povtorila-obraz-byanki-cenzori/

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