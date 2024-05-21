"Король и королева": Бурак Озчивит восхитил Сеть свежими фото с женой Фахрие Эвджен
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Звезды турецкого сериала "Королек - птичка певчая" Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен показали новые снимки в Instagram. Супружеская пара собрала массу комплиментов от поклонников, передает NUR.KZ.
Пользователи соцсети активно обсуждают новые фотографии одной из самых популярных пар турецкого шоу-бизнеса. Бурак сделал парочку селфи со знаменитой супругой и опубликовал их в Instagram.
Вместо подписи - два "сердечка" желтого цвета.
Фанаты устремились в комментарии, чтобы одарить комплиментами любимых актеров.
"Ты так хорошо выглядишь, Бурак, поверь мне", "Фахрие, ты такая красивая", "Король и королева", "Замечательные", "Такие сладкие, будьте счастливы", "Прекрасное благословение", "Лучшие", "Пусть Всевышний сохранит их счастье навсегда", - отметили восхищенные подписчики.
Недавно Фахрие Эвджен порадовала поклонников солнечными фотографиями, снятыми у моря.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2104365-korol-i-koroleva-burak-ozchivit-voshitil-set-svezhimi-foto-s-zhenoy-fahrie-evdzhen/