"Король и королева": Бурак Озчивит восхитил Сеть свежими фото с женой Фахрие Эвджен

Звезды турецкого сериала "Королек - птичка певчая" Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен показали новые снимки в Instagram. Супружеская пара собрала массу комплиментов от поклонников, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети активно обсуждают новые фотографии одной из самых популярных пар турецкого шоу-бизнеса. Бурак сделал парочку селфи со знаменитой супругой и опубликовал их в Instagram.

Вместо подписи - два "сердечка" желтого цвета.

Фанаты устремились в комментарии, чтобы одарить комплиментами любимых актеров.

"Ты так хорошо выглядишь, Бурак, поверь мне", "Фахрие, ты такая красивая", "Король и королева", "Замечательные", "Такие сладкие, будьте счастливы", "Прекрасное благословение", "Лучшие", "Пусть Всевышний сохранит их счастье навсегда", - отметили восхищенные подписчики.

Недавно Фахрие Эвджен порадовала поклонников солнечными фотографиями, снятыми у моря.