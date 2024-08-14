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"Девица-красавица": Анна Семенович очаровала фотосетом в сказочном стиле

Опубликовано:

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

46-летняя экс-солистка группы "Блестящие", певица Анна Семенович очаровала новой фотосессией - исполнительница появилась с венком из цветов на голове, передает NUR.KZ.

"Взаимность во всем. Мы получаем то, что излучаем и только вам решать, что проживать! Я для себя решила, а ты?" - спросила Анна.

К слову, певица старается жить на позитиве и не принимать близко к сердцу хейт в Сети.

Для фотосета певица выбрала светлое летнее платье с цветочным принтом, а ее голову украсил венок из полевых цветов. Волосы Семенович собрала в тугую косу. Фанаты тут же сравнили ее с героиней русских сказок.

"Девица-красавица", "Очень идет вам такой образ", "Русалка, девица неповторимая", "Сочно! Вкусно! Наслаждение! Аннуля, вперед и только вперед!", "Королевна", "Позитивная красавица!" - высказались комментаторы в Сети.

Ранее Анна Семенович в купальнике подразнила хейтеров в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148748-devica-krasavica-anna-semenovich-ocharovala-fotosetom-v-skazochnom-stile/

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