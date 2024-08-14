"Девица-красавица": Анна Семенович очаровала фотосетом в сказочном стиле

46-летняя экс-солистка группы "Блестящие", певица Анна Семенович очаровала новой фотосессией - исполнительница появилась с венком из цветов на голове, передает NUR.KZ.

"Взаимность во всем. Мы получаем то, что излучаем и только вам решать, что проживать! Я для себя решила, а ты?" - спросила Анна.

К слову, певица старается жить на позитиве и не принимать близко к сердцу хейт в Сети.

Для фотосета певица выбрала светлое летнее платье с цветочным принтом, а ее голову украсил венок из полевых цветов. Волосы Семенович собрала в тугую косу. Фанаты тут же сравнили ее с героиней русских сказок.

"Девица-красавица", "Очень идет вам такой образ", "Русалка, девица неповторимая", "Сочно! Вкусно! Наслаждение! Аннуля, вперед и только вперед!", "Королевна", "Позитивная красавица!" - высказались комментаторы в Сети.

Ранее Анна Семенович в купальнике подразнила хейтеров в Сети.