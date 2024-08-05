"Милый, не заплывай за буйки": Семенович в купальнике подразнила хейтеров в Сети

46-летняя российская певица Анна Семенович показала фигуру в купальнике. Читательская аудитория в Instagram разделилась на два лагеря - одни восхитились ею, другие раскритиковали, передает NUR.KZ.

"Милый, только за буйки не заплывай", - написала Анна.

Отдыхающая в Бодруме артистка разместила в блоге фото в ярко-красном купальнике, показав фигуру.

"А для чего такие великие певицы, как Семенович, выставляют себя в трусах? Тем более любимый рядом. Выглядит как провокация на негативные комментарии. Или чего-то не хватает в жизни?", "Анечка, как вам идет такой купальник, похудела, шикарно выглядишь!", "Женщины прекрасны всегда, но нужно чуть чуть деликатности, чай не шестнадцать", "Несчастные женщины видят недостатки", "Фотошоп - великая сила", - разделились во мнениях подписчики.