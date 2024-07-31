Тренировки, йога и ограничения в питании: Айя Шалкар рассказала, как сбросила вес

Казахстанская модель и художница Айя Шалкар поделилась результатами работы в тренажерном зале и рассказала, что еще делала для того, чтобы привести фигуру в порядок, передает NUR.KZ.

Лето в самом разгаре, и знаменитая казахстанская модель продолжает работу над своим телом - фотографию после тренировки в спортивной одежде она опубликовала в Instagram-сторис.

Айя рассказала, из чего состоял ее режим в июле - тренировки в зале она комбинировала с занятиями йоги. Также Шалкар рассказала, потребление каких продуктов она сократила, а от каких отказалась вовсе.

"Итоги июля: силовые тренировки - 2-3 раза в неделю, йога - 2 раза в неделю. Никакого глютена, никаких молочных продуктов. В 80% случаев не ем обработанный сахар. В результате - минус два с половиной килограмма воды и обвисшей кожи", - поделилась художница.

Сторис Айи Шалкар. Скрин: instagram.com/aya_shalkar

Совсем недавно Айя Шалкар удивила пользователей Сети преображением во внешности - она постригла волосы.