Тренировки, йога и ограничения в питании: Айя Шалкар рассказала, как сбросила вес
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Казахстанская модель и художница Айя Шалкар поделилась результатами работы в тренажерном зале и рассказала, что еще делала для того, чтобы привести фигуру в порядок, передает NUR.KZ.
Лето в самом разгаре, и знаменитая казахстанская модель продолжает работу над своим телом - фотографию после тренировки в спортивной одежде она опубликовала в Instagram-сторис.
Айя рассказала, из чего состоял ее режим в июле - тренировки в зале она комбинировала с занятиями йоги. Также Шалкар рассказала, потребление каких продуктов она сократила, а от каких отказалась вовсе.
"Итоги июля: силовые тренировки - 2-3 раза в неделю, йога - 2 раза в неделю. Никакого глютена, никаких молочных продуктов. В 80% случаев не ем обработанный сахар. В результате - минус два с половиной килограмма воды и обвисшей кожи", - поделилась художница.
Совсем недавно Айя Шалкар удивила пользователей Сети преображением во внешности - она постригла волосы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2142519-trenirovki-yoga-i-ogranicheniya-v-pitanii-ayya-shalkar-rasskazala-kak-sbrosila-ves/