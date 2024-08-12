Море и солнце: Виктория Лопырева покрасовалась в бикини на отдыхе в Бодруме

41-летняя российская телеведущая Виктория Лопырева продемонстрировала фигуру в бикини. Фото она разместила в Instagram-аккаунте, восхитив фанатов, передает NUR.KZ.

Стройная фигура теледивы, ее бронзовый загар, длинные ноги и волшебный водный пейзаж - такое прекрасное сочетание не могло оставить равнодушными пользователей соцсети.

41-летняя Виктория Лопырева, отдыхающая в солнечном Бодруме, искупалась в комплиментах щедрых фанатов, которые заявили, что фигура у нее просто идеальная, а фото - достойны любых похвал.

"Моя дорогая", "Великолепное бикини, великолепное тело принцессы, люблю тебя очень", "Сексуальная", "Горячая", "Прекрасная женщина", "Красавица", - пишут комментарии в Сети.

Отметим, что еще одна представительница российского шоу-бизнеса Анна Семенович недавно отдохнула в Бодруме и похвасталась пышными формами в купальнике.