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Море и солнце: Виктория Лопырева покрасовалась в бикини на отдыхе в Бодруме

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Виктория Лопырева
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

41-летняя российская телеведущая Виктория Лопырева продемонстрировала фигуру в бикини. Фото она разместила в Instagram-аккаунте, восхитив фанатов, передает NUR.KZ.

Стройная фигура теледивы, ее бронзовый загар, длинные ноги и волшебный водный пейзаж - такое прекрасное сочетание не могло оставить равнодушными пользователей соцсети.

41-летняя Виктория Лопырева, отдыхающая в солнечном Бодруме, искупалась в комплиментах щедрых фанатов, которые заявили, что фигура у нее просто идеальная, а фото - достойны любых похвал.

"Моя дорогая", "Великолепное бикини, великолепное тело принцессы, люблю тебя очень", "Сексуальная", "Горячая", "Прекрасная женщина", "Красавица", - пишут комментарии в Сети.

Отметим, что еще одна представительница российского шоу-бизнеса Анна Семенович недавно отдохнула в Бодруме и похвасталась пышными формами в купальнике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2147950-more-i-solnce-viktoriya-lopyreva-pokrasovalas-v-bikini-na-otdyhe-v-bodrume/

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