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"Хватит худеть!": новые фото Кати Варнавы в комбинации обеспокоили поклонников

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Екатерина Варнава
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

39-летняя российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава появилась в комбинации - звезду шоу Comedy Woman фанаты попросили больше не худеть, передает NUR.KZ.

"Катя Комбинашка", - написала Варнава под своими фото. На них актриса сидит на кресле в комбинации нежного нюдового цвета с гипюровыми вставками.

Отметим, что месяц назад Катя сменила имидж - звезда Comedy Woman рассталась с длинными светлыми локонами и стала шатенкой с короткой стрижкой.

Фанаты по-разному отреагировали на новый образ Варнавы.

"Напоминает Рапунцель, когда ей состригли волосы", "В чем смысл этой истощенной худобы?", "Я обожаю Катю! Талантливая, тонкая, глубокая, ироничная! Но Бога ради! Хватит худеть!", "Очень красиво. Нежнятина такая", "Я вдохновилась вашей стрижкой", "Милашка", - пишут комментарии пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2144703-hvatit-hudet-novye-foto-kati-varnavy-v-kombinacii-obespokoili-poklonnikov/

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