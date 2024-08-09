"Огонь": Фариза Тореали погладила тигра в Таиланде

Автор популярного инстаблога Фариза Тореали показала серию фотографий, снятых во время поездки в Таиланд. Сестра певца Торегали Тореали не побоялась погладить тигра, передает NUR.KZ.

"Вот вам фотографии с Таиланда", - подписала Фариза публикацию в Instagram.

Снимки получились завораживающими - блогерша запечатлелась на фоне багрового заката, показала разные аутфиты, а также фотографии еды и диких животных.

На нескольких фотографиях младшая сестра Торегали Тореали решилась погладить тигра, который в этот момент лежал и смотрел в другую сторону.

"Ее лицо светится", "Сколько дней вы отдыхали?", "Фото с тигром - огонь", "Жаным, красавица", "Очень нежная девочка", "Вау, вы особенная", "Отличного отдыха", "Ого, тигр, я бы испугалась", - написали подписчики под постом.

Ранее Фариза Тореали с супругом, спортсменом Дарханом Нортаевым, посетили Корею - пара нашла место съемок культовой дорамы.