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"Огонь": Фариза Тореали погладила тигра в Таиланде

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Фариза Тореали
Фариза Тореали. Фото: instagram.com/farizatoreali

Автор популярного инстаблога Фариза Тореали показала серию фотографий, снятых во время поездки в Таиланд. Сестра певца Торегали Тореали не побоялась погладить тигра, передает NUR.KZ.

"Вот вам фотографии с Таиланда", - подписала Фариза публикацию в Instagram.

Снимки получились завораживающими - блогерша запечатлелась на фоне багрового заката, показала разные аутфиты, а также фотографии еды и диких животных.

На нескольких фотографиях младшая сестра Торегали Тореали решилась погладить тигра, который в этот момент лежал и смотрел в другую сторону.

"Ее лицо светится", "Сколько дней вы отдыхали?", "Фото с тигром - огонь", "Жаным, красавица", "Очень нежная девочка", "Вау, вы особенная", "Отличного отдыха", "Ого, тигр, я бы испугалась", - написали подписчики под постом.

Ранее Фариза Тореали с супругом, спортсменом Дарханом Нортаевым, посетили Корею - пара нашла место съемок культовой дорамы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146983-ogon-fariza-toreali-pogladila-tigra-v-tailande/

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