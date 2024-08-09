Ляйля Султанкызы без макияжа показала интенсивную тренировку в спортзале (фото, видео)

Ляйля Султанкызы выложила фотографию из тренажерного зала без макияжа. Популярная казахстанская телеведущая также рассказала о своих тренировках, передает NUR.KZ.

Теледива показала, как занимается спортом - видео она опубликовала в Instagram-сторис.

Ляйля также дала совет подписчикам своего блога касательно тренировок.

"Спортом нужно заниматься как минимум 150 минут в неделю. Если у вас есть конкретная цель, то занимайтесь по 30 минут в день", - написала Султанкызы.

Также она рассказала, из чего состоят ее тренировки.

"Три дня - кардио, два дня - силовые тренировки, еще один день - йога и растяжка", - поделилась телеведущая.

В Instagram-сторис Ляйля Султанкызы также выложила селфи в зеркале тренажерного зала - она была в белой майке и без макияжа.

Сторис Ляйли Султанкызы. Скрин: instagram.com/sultankyzy

Недавно телеведущая съездила в Японию и делилась фотографиями с пляжа.