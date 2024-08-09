Ляйля Султанкызы без макияжа показала интенсивную тренировку в спортзале (фото, видео)
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Ляйля Султанкызы выложила фотографию из тренажерного зала без макияжа. Популярная казахстанская телеведущая также рассказала о своих тренировках, передает NUR.KZ.
Теледива показала, как занимается спортом - видео она опубликовала в Instagram-сторис.
Ляйля также дала совет подписчикам своего блога касательно тренировок.
"Спортом нужно заниматься как минимум 150 минут в неделю. Если у вас есть конкретная цель, то занимайтесь по 30 минут в день", - написала Султанкызы.
Также она рассказала, из чего состоят ее тренировки.
"Три дня - кардио, два дня - силовые тренировки, еще один день - йога и растяжка", - поделилась телеведущая.
В Instagram-сторис Ляйля Султанкызы также выложила селфи в зеркале тренажерного зала - она была в белой майке и без макияжа.
Недавно телеведущая съездила в Японию и делилась фотографиями с пляжа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146827-lyaylya-sultankyzy-bez-makiyazha-pokazala-intensivnuyu-trenirovku-v-sportzale-foto-video/