Улетевшая в Японию Ляйля Султанкызы попозировала на пляже

Популярная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы показала подписчикам своего блога в Instagram солнечные фотографии с японского острова Окинава, передает NUR.KZ.

В Страну восходящего солнца Ляйля прилетела не одна - компанию ей составил сын. Первым делом теледива разместила в соцсети фотографии с пляжа - на ней было легкое платье в ярких тонах, плетеная шляпка с полями и солнцезащитные очки.

"Мы с сыном давно мечтали приехать сюда и увидеть Японию своими глазами", - призналась Султанкызы.

"Говорят, что всякий человек, повидавший много стран, взращивает в себе желание к инновациям. Хорошего отдыха! Привезите много вдохновения и в нашу страну", "Когда есть возможность, здорово смотреть мир. Пусть так же повезет и всем нам", "Пусть отдых пройдет замечательно", - написали подписчики телеведущей в комментариях.

Не так давно Ляйля Султанкызы высказалась о жизни после 40.