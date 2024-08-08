"Королева вернулась": 39-летняя Кэти Перри попозировала в бикини

Американская певица Кэти Перри опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотосессию, снятую на берегу океана - исполнительница хита "Firework" показалась в бикини, передает NUR.KZ.

Перри провела день на пляже - надев мини-купальник с животным принтом, она понежилась на солнышке и похвасталась подтянутой фигурой. Пляжный образ певицы завершило колье и крупные серьги.

Певица также порадовала фанатов грядущей музыкальной премьерой - к релизу готовится второй сингл с нового альбома "143".

"Lifetimes" выходит завтра! Ах!" - написала Кэти под публикацией.

"О мой Бог, вперед!", "Это очень похоже на твой клип "Teenage Dream", только более зрелый", "Королева вернулась", "Мамочка, мы готовы", "Милашка", "Ты такая горячая", "Моя любовь к тебе на все времена", "Огонь", - написали восхищенные поклонники в комментариях.

Недавно Кэти Перри демонстрировала фигуру в бикини с американским флагом.