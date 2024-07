Американская певица Кэти Перри 11 июля возвращается с новой музыкой. При этом певица на своей странице в Instagram показала, что находится еще и в отличной физической форме, передает NUR.KZ.

В этот четверг, 11 июля, Кэти Перри выпустит свой новый сингл, который называется "Woman’s World". Артистка периодически напоминает об этом на своей странице в Instagram.

В день празднования независимости США Кэти выложила снимок в бикини с изображением американского флага и напомнила, что ее песня выйдет уже скоро.

Поклонники певицы очень рады, тем более, 12 июля выйдет и видео на новую композицию.

Подписчики в комментариях обсуждают не только скорое возвращение любимой артистки, но и ее спортивную фигуру.

"Она и мама, и поп-звезда одновременно", "О боже, я одержим", "Чудо-женщина", "Американская мечта", "Мы этого ждали", - пишут подписчики певицы.

По информации сайта IMDb, Кэти Перри (настоящее имя - Кэтрин Элизабет Хадсон) - американская певица, актриса, автор песен и композитор. Родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, Калифорния (США). Выросла в религиозной семье, а ее первым опытом выступления было пение в церкви.

Первый свой альбом она записала под своим именем Кэти Хадсон, который не имел успеха. Но второй ее альбом "One of the Boys", вышедший весной 2008 года, имел успех, а заглавный хит с него - "I Kissed a Girl" - занял первое место в чартах нескольких странах. За этим последовали и другие хиты, а сам альбом имел коммерческий успех.

Перри зарекомендовала себя как поп-суперзвезда и укрепила свои позиции выпуском своего следующего альбома "Teenage Dream", который породил еще больше хитов, включая "California Girls" и "Firework". За этим последовало множество наград и рекордов музыкальной индустрии.