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Эзотерика

"Богиня": Вера Брежнева снялась топлес в новой фотосессии

Опубликовано:

Вера Брежнева
Вера Брежнева: instagram.com/ververa

42-летняя украинская поп-певица и актриса, экс-участница "ВИА Гры" Вера Брежнева снялась топлес для новой фотосессии. Фанаты оценили волнующие снимки, передает NUR.KZ.

"Чистая и бесконечная любовь", - написала Вера под фото.

На них артистка запечатлелась верхом на серой лошади. На первой и второй фотографии в карусели Вера позирует топлес. На других фото на ней белоснежный костюм.

Подписчики Веры, а их у нее 13,5 млн в Instagram, оставили свои комментарии.

"Вера, вы красавица, как будто вас художник нарисовал на картине и воплотил в жизнь", "Когда женщина хочет привлечь к себе внимание, она обнажается", "Время может идти столько, сколько угодно, но вы всегда останетесь молодой и красивой", "Богиня", - гласят отзывы.

Немногим ранее Вера Брежнева показала фотосессию, снятую в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146224-boginya-vera-brezhneva-snyalas-toples-v-novoy-fotosessii/

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