"Богиня": Вера Брежнева снялась топлес в новой фотосессии

42-летняя украинская поп-певица и актриса, экс-участница "ВИА Гры" Вера Брежнева снялась топлес для новой фотосессии. Фанаты оценили волнующие снимки, передает NUR.KZ.

"Чистая и бесконечная любовь", - написала Вера под фото.

На них артистка запечатлелась верхом на серой лошади. На первой и второй фотографии в карусели Вера позирует топлес. На других фото на ней белоснежный костюм.

Подписчики Веры, а их у нее 13,5 млн в Instagram, оставили свои комментарии.

"Вера, вы красавица, как будто вас художник нарисовал на картине и воплотил в жизнь", "Когда женщина хочет привлечь к себе внимание, она обнажается", "Время может идти столько, сколько угодно, но вы всегда останетесь молодой и красивой", "Богиня", - гласят отзывы.

Немногим ранее Вера Брежнева показала фотосессию, снятую в Алматы.