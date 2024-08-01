"Жаным": Вера Брежнева показала фотосессию, снятую в Алматы

42-летняя украинская поп-певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась в своем Instagram яркими фото, которые были сняты в Алматы, передает NUR.KZ.

"Открытки из Алматы", - написала она, отметив аккаунты всех, кто был причастен к фотосессии. Певица оставила постскриптум.

"Жаным", - добавила она, сопроводив смайликом в виде сердечка.

На фото Вера запечатлена в белом топе, украшенном красной розой. Акценты в ее образе сделаны также на яркой помаде и длинной серьге в ушах.

"А "жаным" кому адресовано, интересно?", "Очень круто выглядит, как всегда", "Глаза грустные у красавицы", "Такой красотой как у тебя можно украсить всю Вселенную", "Роскошная", "Богиня", "Хорошие фото вышли", - пишут пользователи соцсети комментарии под фото.

Отметим, что Брежнева установила один из снимков новой алматинской фотосессии на аватарку.

Ранее разведенная Брежнева рассказала в интервью Динаре Сатжан, как пережила сложный период.