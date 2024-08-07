"Спортсменка, комсомолка, певица и, наконец, красавица": Толкын Забирова показала свою тренировку
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53-летняя казахстанская певица Толкын Забирова показала, как проходят ее спортивная тренировка, и восхитила своих фанатов подтянутой формой и силой воли, передает NUR.KZ.
Толкын Забирова показала настоящий пример стойкости и проявления силы воли на тренировке в спортивном зале. Она продемонстрировала отличную спортивную форму и собрала комплименты верных поклонников.
"Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Вот и у меня нет отдыха. Если бы не муж, я бы лежала дома", - призналась артистка.
"Пример во всем", "Спортсменка, комсомолка, певица и, наконец, красавица", "Молодец, так держать, спасибо мужу, он супер", "Вау, супер", "Толкын тате!", "Круто", "Сила", - написали ей фанаты.
Ранее Толкын Забирова в весеннем образе собрала комплименты фанатов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145864-sportsmenka-komsomolka-pevica-i-nakonec-krasavica-tolkyn-zabirova-pokazala-svoyu-trenirovku/