"Спортсменка, комсомолка, певица и, наконец, красавица": Толкын Забирова показала свою тренировку

53-летняя казахстанская певица Толкын Забирова показала, как проходят ее спортивная тренировка, и восхитила своих фанатов подтянутой формой и силой воли, передает NUR.KZ.

Толкын Забирова показала настоящий пример стойкости и проявления силы воли на тренировке в спортивном зале. Она продемонстрировала отличную спортивную форму и собрала комплименты верных поклонников.

"Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Вот и у меня нет отдыха. Если бы не муж, я бы лежала дома", - призналась артистка.

"Пример во всем", "Спортсменка, комсомолка, певица и, наконец, красавица", "Молодец, так держать, спасибо мужу, он супер", "Вау, супер", "Толкын тате!", "Круто", "Сила", - написали ей фанаты.

Ранее Толкын Забирова в весеннем образе собрала комплименты фанатов.