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"Любимая певица": Толкын Забирова в весеннем образе собрала комплименты фанатов

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Толкын Забирова
Толкын Забирова. Фото: instagram.com/tolkynzabirova

Заслуженный деятель Казахстана, певица Толкын Забирова показала новые фотографии в соцсети. 53-летняя артистка собрала комплименты своих поклонников, передает NUR.KZ.

Толкын Забирова разместила ряд фото в своем блоге накануне.

"04.04.2024. Невероятно! Красивое сложение! А вы верите в магию чисел? Всем желаю счастья, уюта в доме и покоя в сердце", - написала она.

Певица запечатлелась в белой блузке, сине-голубой жилетке и черных штанах. Для образа артистка выбрала нежный макияж и минималистичные украшения.

"Какая красивая", "Прекрасная, умная, мудрая", "Уважаю вас, дорогая наша Толкын, нравитесь мне очень голосом, скромностью, красотой", "Любимая певица", "Я вас люблю, вы очень талантливая", - отреагировали ее фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079356-lyubimaya-pevitsa-tolkyn-zabirova-v-vesennem-obraze-sobrala-komplimenty-fanatov/

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