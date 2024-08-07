Красный диплом МГУ: Ксения Бородина стала психологом

41-летняя телеведущая Ксения Бородина теперь психолог - она получила красный диплом Московского государственного университета имени Ломоносова, передает NUR.KZ.

Новостью Бородина поделилась в своем Instagram, опубликовав видео, на котором бросает в воздух шапочку выпускника, гордо держа в руках диплом красного цвета.

"Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь. Я продолжаю еще учиться в другом институте, хожу на интенсивы и продолжаю познавать мир психологии", - сообщила теледива.

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