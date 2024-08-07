Красный диплом МГУ: Ксения Бородина стала психологом
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41-летняя телеведущая Ксения Бородина теперь психолог - она получила красный диплом Московского государственного университета имени Ломоносова, передает NUR.KZ.
Новостью Бородина поделилась в своем Instagram, опубликовав видео, на котором бросает в воздух шапочку выпускника, гордо держа в руках диплом красного цвета.
"Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь. Я продолжаю еще учиться в другом институте, хожу на интенсивы и продолжаю познавать мир психологии", - сообщила теледива.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145811-krasnyy-diplom-mgu-kseniya-borodina-stala-psihologom/