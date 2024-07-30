Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это и есть счастье": фото Тауекеля Мусилима с женой и детьми растрогали Сеть

Опубликовано:

Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева
Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима показала новую фотосессию с мужем и детьми. Пользователи соцсети пожелали счастья и благополучия их семье, передает NUR.KZ.

Махаббат отметила, что талантливому фотографу удалось запечатлеть их счастливые лица.

"Когда-нибудь я сяду и объединю все в один альбом, но это пока не точно. Раньше было хорошо, когда была пленка. Сразу все распечатываешь и в альбом. А сейчас фотографии легко потерять в галерее", - написала супруга актера.

Теплые кадры Тауекеля с женой и детьми умилили пользователей Казнета, в числе которых есть и его звездные коллеги.

"Шикарные кадры", "Какая красота", "Это и есть счастье", "Прелесть", "Будьте счастливы", "Красивая семья", - высказались под фото подписчики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2141764-eto-i-est-schaste-foto-tauekelya-musilima-s-zhenoy-i-detmi-rastrogali-set/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie