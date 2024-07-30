"Это и есть счастье": фото Тауекеля Мусилима с женой и детьми растрогали Сеть

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима показала новую фотосессию с мужем и детьми. Пользователи соцсети пожелали счастья и благополучия их семье, передает NUR.KZ.

Махаббат отметила, что талантливому фотографу удалось запечатлеть их счастливые лица.

"Когда-нибудь я сяду и объединю все в один альбом, но это пока не точно. Раньше было хорошо, когда была пленка. Сразу все распечатываешь и в альбом. А сейчас фотографии легко потерять в галерее", - написала супруга актера.

Теплые кадры Тауекеля с женой и детьми умилили пользователей Казнета, в числе которых есть и его звездные коллеги.

"Шикарные кадры", "Какая красота", "Это и есть счастье", "Прелесть", "Будьте счастливы", "Красивая семья", - высказались под фото подписчики.