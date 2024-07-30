"Это и есть счастье": фото Тауекеля Мусилима с женой и детьми растрогали Сеть
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Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима показала новую фотосессию с мужем и детьми. Пользователи соцсети пожелали счастья и благополучия их семье, передает NUR.KZ.
Махаббат отметила, что талантливому фотографу удалось запечатлеть их счастливые лица.
"Когда-нибудь я сяду и объединю все в один альбом, но это пока не точно. Раньше было хорошо, когда была пленка. Сразу все распечатываешь и в альбом. А сейчас фотографии легко потерять в галерее", - написала супруга актера.
Теплые кадры Тауекеля с женой и детьми умилили пользователей Казнета, в числе которых есть и его звездные коллеги.
"Шикарные кадры", "Какая красота", "Это и есть счастье", "Прелесть", "Будьте счастливы", "Красивая семья", - высказались под фото подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2141764-eto-i-est-schaste-foto-tauekelya-musilima-s-zhenoy-i-detmi-rastrogali-set/