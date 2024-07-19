"Королева": Диана Коркунова покрасовалась в бикини
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Диана Коркунова показала знойные фотографии с острова Эльба - популярная модель с казахскими корнями попозировала в мини-купальнике на лодке, передает NUR.KZ.
Свежие фотографии Дианы Коркуновой взбудоражили подписчиков ее блога в Instagram - модель попозировала в розовом бикини. На снимках можно рассмотреть фигуру модели со всех сторон.
Коркунова и ее друзья отдыхали на лодке близ итальянского острова Эльба - молодые люди загорали, прыгали в воду и наслаждались солнечной погодой.
"Лодочный день", - подписала публикацию Диана.
"Какая красивая", "Шикарная", "Королева розового просто", "Это невероятно", "Вау", "Принцесса Диана", "Любовь", "Какой яркий солнечный день", "Ух ты", - выразили восхищение подписчики блога Коркуновой.
Не так давно Диана раздосадовала моралистов своими фотографиями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2136912-koroleva-diana-korkunova-pokrasovalas-v-bikini/