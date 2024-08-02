"Я же спортивная": Молдир Ауелбекова попрыгала на батуте в хиджабе (видео)

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова решила вспомнить детство и вволю повеселилась на батутах в парке развлечений - видео она выложила у себя в соцсети, передает NUR.KZ.

"Я же спортивная, мне всего 19", - со смехом сказала певица, ловко маневрируя на батутах разной формы.

Веселье в парке развлечений попало на видео, которое Ауелбекова опубликовала в Instagram. Длинная мусульманская одежда явно не мешала Молдир легко перескакивать через надувные ограждения, ползать по тонким скользким дорожкам, прыгать и кататься на водном транспорте.

"Приняла витамин "Смех"! Передаю вам порцию позитива", - подписала ролик артистка.

"Пусть витамин поможет", "Красотка", "Пусть отдых пройдет хорошо, Молдир! Позитив", "Отличного дня, Молдир", "Смейся почаще", - написали в комментариях поклонники творчества.

Недавно Молдир Ауелбекова показала трехлетнюю дочь - малышка расхаживала по дому в макияже на маминых каблуках.