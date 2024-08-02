"Я же спортивная": Молдир Ауелбекова попрыгала на батуте в хиджабе (видео)
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Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова решила вспомнить детство и вволю повеселилась на батутах в парке развлечений - видео она выложила у себя в соцсети, передает NUR.KZ.
"Я же спортивная, мне всего 19", - со смехом сказала певица, ловко маневрируя на батутах разной формы.
Веселье в парке развлечений попало на видео, которое Ауелбекова опубликовала в Instagram. Длинная мусульманская одежда явно не мешала Молдир легко перескакивать через надувные ограждения, ползать по тонким скользким дорожкам, прыгать и кататься на водном транспорте.
"Приняла витамин "Смех"! Передаю вам порцию позитива", - подписала ролик артистка.
"Пусть витамин поможет", "Красотка", "Пусть отдых пройдет хорошо, Молдир! Позитив", "Отличного дня, Молдир", "Смейся почаще", - написали в комментариях поклонники творчества.
Недавно Молдир Ауелбекова показала трехлетнюю дочь - малышка расхаживала по дому в макияже на маминых каблуках.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143803-ya-zhe-sportivnaya-moldir-auelbekova-poprygala-na-batute-v-hidzhabe-video/