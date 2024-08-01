"Уже не Нюша, а Алсу": новые фото Шурочкиной в блузке без лифа обсудили в Сети
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Нюша Шурочкина опубликовала новый пост в соцсети - на ней была белая блузка с оборками без бюстгальтера. Внешний вид артистки прокомментировали как фанаты, так и недоброжелатели, передает NUR.KZ.
"Когда Вселенная дает тебе новое начало, оно начинается с конца. Будь благодарен закрытым дверям… Они направляют нас к верному пути. Одно сменяет другое, и это есть движение и рост. Божественная красота в каждой точке пути… Наслаждайся", - многозначительно подписала публикацию певица.
Отклики в комментариях под постом были самые разные - одни хвалили образ исполнительницы хита "Выбирать чудо", другие раскритиковали изменения в ее внешности.
"Вам очень к лицу развод", "Как можно было бросить такую богиню", "Уже не Нюша, а Алсу", "Когда девушка заканчивает отношения и расцветает, значит, она обрела крылья и свободу", "Да в чем она расцвела, только из-за пластики, стала как все, а раньше была индивидуальная красота", "Дама бесспорно красива! А Нюша где?", "Не похожа на себя", "Прям чувствуется возвращение той самой, всеми любимой, настоящей трудяги Нюши", - написали пользователи Сети.
Не так давно Нюша демонстрировала фигуру в бикини.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143177-uzhe-ne-nyusha-a-alsu-novye-foto-shurochkinoy-v-bluzke-bez-lifa-obsudili-v-seti/