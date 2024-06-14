"Ты - это целая Вселенная": Нюша показала фигуру в бикини

Российская певица Нюша, исполнительница хита "Цунами", показала фигуру в купальнике на новых фото, которые разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Ты - это целая Вселенная со своей орбитой, законами и потенциалом", - написала она.

На фото Нюша позирует в белом бикини на берегу моря. На последнем фото певица запечатлелась в дочерью.

Подписчики прокомментировали снимки, щедро снабдив их "огонечками".

"Мне кажется, Нюша только расцвела", "Какая красивая! Всегда восхищалась", "Нюша уже не Нюша, от нее ничего не осталось", "Родинка была твоей изюминкой, не надо было убирать", - отметили комментаторы в Сети.

Ранее Нюшу пожурили за "утерянную уникальность" - некоторые пользователи соцсети заявили, что артистка совсем не похожа на себя.