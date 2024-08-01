"Она у вас красотка": Нурболат Абдуллин разместил видео с женой в соцсети

Казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин, известный на сцене также как Нурбуллин, разместил видео с женой в соцсети. Фанаты не поскупились на комплименты в ее адрес, передает NUR.KZ.

На видео, которое Нурболат разместил в своем блоге, его супруга стоит и смотрит в телефон, проходя мимо, артист заглядывается на нее, взгляды молодых людей встречаются...

Кадры, по-видимому, были сняты во время отдыха супругов. Отметим, что у пары трое детей. Третья девочка родилась в прошлом году.

Фанаты, увидевшие короткий ролик, отметили, что супруга Нурбуллина - настоящая красавица.

"На жену Кайрата похожа, на Жулдыз", "Какая красотка у вас жена, очень нежная, белокожая, умная, образованная, женственная и дочки все красавицы, родила куколок", "Казахский Энрике Иглесиас, конечно, жена у него будет красивая", "Хюррем, какая ты счастливая", "Красивая пара", - написали пользователи соцсети.