"Безупречна": улетевшая в Испанию Лобода запечатлелась в бикини

Украинская певица Светлана Лобода улетела отдыхать на курорт в Испанию - исполнительница хита "Superstar" показала эффектные фотографии в мини-купальнике, передает NUR.KZ.

Свой летний отпуск Лобода решила провести в Испании, в портовом городке Аликанте. Певица похвасталась фигурой, лежа на шезлонге у Средиземного моря. На Светлане было бикини в белую и красную полоску, ее глаза закрывали темные солнцезащитные очки.

На опубликованных в Instagram фотографиях исполнительница хитов "Твои глаза" и "Superstar" показала себя со всех сторон.

"О твоей красоте можно говорить бесконечно", "Очаровательная, горячая, красивая, стильная, невероятная", "Вау", "Мисс Совершенство", "Монохромные фото мне понравились", "Моя королева", "Безупречна, безусловно безупречна", "Ло, ты супер", - обратились к звезде восхищенные поклонники.

Недавно Лобода публиковала редкую фотографию родителей в соцсети.