"Слишком идеальная": Ханде Эрчел покрасовалась в платье без бюстгальтера
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Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", прокатилась на яхте в эффектном платье и собрала комплименты восхищенных поклонников, передает NUR.KZ.
Эрчел сейчас отдыхает на греческом острове Миконос - 30-летняя кинозвезда прокатилась на яхте по Эгейскому морю.
На снимках, опубликованных в Instagram, Ханде позирует в эффектном платье цвета морской волны, под которым не было лифа. Волосы актрисы то и дело развевались от ветра, а ее шею, уши и руки украшали драгоценности.
Фанаты оставили восторженные комментарии на разных языках мира.
"Всевышний так сильно постарался создать такую красоту... Ханде, ты слишком идеальная", "Самая красивая фея", "Твой любимый цвет - синий", "Очень красивое платье - ты светишься от любви, это так замечательно", - написали они под постом.
Недавно Ханде Эрчел выходила в свет в роскошном вечернем платье с высоким разрезом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141998-slishkom-idealnaya-hande-erchel-pokrasovalas-v-plate-bez-byustgaltera/