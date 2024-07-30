"Слишком идеальная": Ханде Эрчел покрасовалась в платье без бюстгальтера

Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", прокатилась на яхте в эффектном платье и собрала комплименты восхищенных поклонников, передает NUR.KZ.

Эрчел сейчас отдыхает на греческом острове Миконос - 30-летняя кинозвезда прокатилась на яхте по Эгейскому морю.

На снимках, опубликованных в Instagram, Ханде позирует в эффектном платье цвета морской волны, под которым не было лифа. Волосы актрисы то и дело развевались от ветра, а ее шею, уши и руки украшали драгоценности.

Фанаты оставили восторженные комментарии на разных языках мира.

"Всевышний так сильно постарался создать такую красоту... Ханде, ты слишком идеальная", "Самая красивая фея", "Твой любимый цвет - синий", "Очень красивое платье - ты светишься от любви, это так замечательно", - написали они под постом.

Недавно Ханде Эрчел выходила в свет в роскошном вечернем платье с высоким разрезом.