"Сногсшибательно": Ханде Эрчел вышла в свет в роскошном вечернем платье с высоким разрезом

Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, звезда популярного сериала "Постучись в мою дверь", появилась на светском мероприятии в платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.

Нежное и роскошное платье со шлейфом и высоким разрезом, украшения и укладка - Ханде Эрчел несомненно была королевой вечера. Фанаты тут же отреагировали на ее новые фото и оставили свои восхищенные комментарии.

"Все кричат Белла Хадид, а я считаю ее самой красивой женщиной планеты", "Волшебная", "Вы выглядите сногсшибательно", "Очень красивая женщина", "Богиня", "Ты невероятная", "Сияйте, как бриллиант", "Надеюсь, ты продолжишь карьеру и в других странах", "Мы любим тебя", - гласят комментарии под фото актрисы.

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