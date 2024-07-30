Дильназ Ахмадиева и ее экс-супруг "раскрыли" секрет добрых отношений после развода
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Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева и ее экс-супруг развеселили Казнет, сняв шуточный ролик в Instagram. Артистка сохранила дружеские отношения с отцом своего сына, передает NUR.KZ.
"Многие спрашивают, как вам удается сохранить такие отношения после развода. Азилька расскажи, как нам удается", - говорит Дильназ.
Мужчина пытается что-то сказать, но пугается после внезапного крика экс-супруги.
"Расскажи!" - повелевает она.
Шуточное видео тут же оценили пользователи соцсети. За короткое время публикация набрала свыше 18 тысяч "лайков".
Балжан Бидаш, Рано Умарова, Алуа Конарова, Гульнара Сильбаева, Акерке Буркитбай и другие представители казахстанского шоу-бизнеса прокомментировали шуточный ролик.
"Тут бы живым остаться", "Сильные отношения так и держатся", "Почему я подпрыгнула", "Азик, береги себя, братец", "Позитивчики", "Классные", - написали они.
Ранее Дильназ Ахмадиева рассказала о своих двух браках. Певица призналась, что не испытывала "бешеной любви".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141692-dilnaz-ahmadieva-i-ee-eks-suprug-raskryli-sekret-dobryh-otnosheniy-posle-razvoda/