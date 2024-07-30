Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дильназ Ахмадиева и ее экс-супруг "раскрыли" секрет добрых отношений после развода

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева и ее экс-супруг развеселили Казнет, сняв шуточный ролик в Instagram. Артистка сохранила дружеские отношения с отцом своего сына, передает NUR.KZ.

"Многие спрашивают, как вам удается сохранить такие отношения после развода. Азилька расскажи, как нам удается", - говорит Дильназ.

Мужчина пытается что-то сказать, но пугается после внезапного крика экс-супруги.

"Расскажи!" - повелевает она.

Шуточное видео тут же оценили пользователи соцсети. За короткое время публикация набрала свыше 18 тысяч "лайков".

Балжан Бидаш, Рано Умарова, Алуа Конарова, Гульнара Сильбаева, Акерке Буркитбай и другие представители казахстанского шоу-бизнеса прокомментировали шуточный ролик.

"Тут бы живым остаться", "Сильные отношения так и держатся", "Почему я подпрыгнула", "Азик, береги себя, братец", "Позитивчики", "Классные", - написали они.

Ранее Дильназ Ахмадиева рассказала о своих двух браках. Певица призналась, что не испытывала "бешеной любви".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141692-dilnaz-ahmadieva-i-ee-eks-suprug-raskryli-sekret-dobryh-otnosheniy-posle-razvoda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie