Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не было бешеной любви": Дильназ Ахмадиева рассказала о своих двух браках (видео)

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева стала гостьей подкаста "4:1 kz" и рассказала о том, какие у нее отношения с бывшими мужьями - с одним она не общается много лет, с другим поддерживает связь.

Дильназ рассказала, что оба ее брака были официальными. Артистка не скрывает, что ее экс-мужья были младше нее. Первый ее брак продлился 5 лет. Певица жила с мужем в Астане, а после развода вернулась в Алматы.

"Первый брак прям был комом-комом, потому что я не сильно понимала вообще, что происходит. Наверное, это больше давление извне, когда тебе говорят: "Пора, пора! Уже надо". Я же вышла замуж практически в 31 год.

Это был такой порыв своеобразный, я уже через года два поняла, что совершила ошибку, но, так как я к институту семьи относилась очень серьезно на тот момент, я подумала, может быть, это я что-то неправильно понимаю.

Может быть, я повзрослела и вышла из того возраста, когда мечтают девушки выйти замуж... Наверное, спасло меня то, что в этом браке не было детей. С тех пор, как я забрала свои вещи и развелась, я не видела этого человека до сих пор", - рассказала Дильназ.

Артистка отметила, что возможно на тот момент, если бы у нее был ребенок, она сохранила брак. Однако сейчас убеждена в том, что для счастья детей, нужно маме самой быть счастливой.

"Теперь, в нынешнем возрасте, я понимаю, что жить нужно не ради детей, а для детей. Счастливая мама - счастливый ребенок", - заявила она.

Во второй раз Дильназ вышла замуж через четыре года после развода.

"Мы, наверное, с ним больше по духу близкие люди. Там не было бешеной любви. Мы это оба признаем. Я правда искала для себя какие-то правильные выходы из положения.

И понимала, что мой возраст говорит о том. что фертильность как бы немного "зашкаливает". А я очень хотела детей. И так как я боролась с бесплодием около 9 лет, естественно, я понимала, что у меня очень мало времени. Это тоже сыграло свою роль.

И в то же время близкий по духу человек, неважно любила я его или нет, здесь случился брак по душе, по интересам. Мы очень много разговаривали, до сих пор можем разговаривать. У нас отличные отношения.

С первым мужем я не виделась и не вижусь, и, в общем-то, это не моя прихоть, это его желание - не видеть меня никогда, поэтому, слава Аллаху, его желание исполняется.

Что касается второго моего супруга - он отец моего сына и мы будем связаны на всю жизнь. Я считаю, это нормально и правильно. Мы общаемся как друзья. Советуемся друг с другом по каким-то вопросам и с сыном он всегда держит контакт", - рассказала певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053128-ne-bylo-beshennoy-lyubvi-dilnaz-ahmadieva-rasskazala-o-svoih-dvuh-brakah-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.