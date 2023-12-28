"Не было бешеной любви": Дильназ Ахмадиева рассказала о своих двух браках (видео)

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева стала гостьей подкаста "4:1 kz" и рассказала о том, какие у нее отношения с бывшими мужьями - с одним она не общается много лет, с другим поддерживает связь.

Дильназ рассказала, что оба ее брака были официальными. Артистка не скрывает, что ее экс-мужья были младше нее. Первый ее брак продлился 5 лет. Певица жила с мужем в Астане, а после развода вернулась в Алматы.

"Первый брак прям был комом-комом, потому что я не сильно понимала вообще, что происходит. Наверное, это больше давление извне, когда тебе говорят: "Пора, пора! Уже надо". Я же вышла замуж практически в 31 год.

Это был такой порыв своеобразный, я уже через года два поняла, что совершила ошибку, но, так как я к институту семьи относилась очень серьезно на тот момент, я подумала, может быть, это я что-то неправильно понимаю.

Может быть, я повзрослела и вышла из того возраста, когда мечтают девушки выйти замуж... Наверное, спасло меня то, что в этом браке не было детей. С тех пор, как я забрала свои вещи и развелась, я не видела этого человека до сих пор", - рассказала Дильназ.

Артистка отметила, что возможно на тот момент, если бы у нее был ребенок, она сохранила брак. Однако сейчас убеждена в том, что для счастья детей, нужно маме самой быть счастливой.

"Теперь, в нынешнем возрасте, я понимаю, что жить нужно не ради детей, а для детей. Счастливая мама - счастливый ребенок", - заявила она.

Во второй раз Дильназ вышла замуж через четыре года после развода.

"Мы, наверное, с ним больше по духу близкие люди. Там не было бешеной любви. Мы это оба признаем. Я правда искала для себя какие-то правильные выходы из положения.

И понимала, что мой возраст говорит о том. что фертильность как бы немного "зашкаливает". А я очень хотела детей. И так как я боролась с бесплодием около 9 лет, естественно, я понимала, что у меня очень мало времени. Это тоже сыграло свою роль.

И в то же время близкий по духу человек, неважно любила я его или нет, здесь случился брак по душе, по интересам. Мы очень много разговаривали, до сих пор можем разговаривать. У нас отличные отношения.

С первым мужем я не виделась и не вижусь, и, в общем-то, это не моя прихоть, это его желание - не видеть меня никогда, поэтому, слава Аллаху, его желание исполняется.

Что касается второго моего супруга - он отец моего сына и мы будем связаны на всю жизнь. Я считаю, это нормально и правильно. Мы общаемся как друзья. Советуемся друг с другом по каким-то вопросам и с сыном он всегда держит контакт", - рассказала певица.