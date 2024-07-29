"Выглядишь фантастически": жена "султана Сулеймана" поразила фигурой в купальнике

Турецкая актриса Бергюзар Корель, звезда сериала "Тысяча и одна ночь", показала фото в купальнике и поразила своих поклонников стройной фигурой, передает NUR.KZ.

Мать троих детей, очаровательная актриса Бергюзар Корель сумела вновь восхитить своих фанатов, но не новой ролью, а подтянутой фигурой. Ее она продемонстрировала в белом слитном купальнике, запечатлевшись в бассейне.

Супругу актера Халита Эргенча, блистательно сыгравшего султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", забросали комплиментами.

Актриса призналась, что отлично провела выходные, нежась под солнцем и наслаждаясь различными лакомствами, танцуя и плавая.

"Ты выглядишь фантастически, моя дорогая", "Ты так красива", "Прекрасное тело у матери троих детей", "Рада за тебя", "Ты королева", - отметили фанаты.