"До чего же эффектная": Альмира Турсын запечатлелась у водопадов Аюсай в кроп-топе

Звезда исторической драмы "Томирис" Альмира Турсын продолжает наслаждаться красотами казахстанской природы - актриса посетила водопады Аюсай в горах Алматы, передает NUR.KZ.

Совсем недавно Альмира ездила на Кайракский водопад в Тургеньском ущелье - судя по всему, звезда фильма "Томирис" решила и дальше исследовать природу родной страны.

Турсын надела эффектный спортивный наряд и сфотографировалась на фоне водопадов Аюсай в Алматы. Актриса также поделилась книжной рекомендацией с читателями своего блога в Instagram.

"Недавно прочла книгу "Жизнь после жизни" Р. Моуди. Теперь такое послевкусие - просто жить, наслаждаться моментом, учиться, любить… И будь что будет!" - написала актриса.

"До чего же эффектная", "Хочется залезть в эту воду", "Какой же красивый наш Алматы", "Здравствуй, Альмира! Привет из Турции", "Огонь", - написали фанаты в комментариях под постом.