"До чего же эффектная": Альмира Турсын запечатлелась у водопадов Аюсай в кроп-топе
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Звезда исторической драмы "Томирис" Альмира Турсын продолжает наслаждаться красотами казахстанской природы - актриса посетила водопады Аюсай в горах Алматы, передает NUR.KZ.
Совсем недавно Альмира ездила на Кайракский водопад в Тургеньском ущелье - судя по всему, звезда фильма "Томирис" решила и дальше исследовать природу родной страны.
Турсын надела эффектный спортивный наряд и сфотографировалась на фоне водопадов Аюсай в Алматы. Актриса также поделилась книжной рекомендацией с читателями своего блога в Instagram.
"Недавно прочла книгу "Жизнь после жизни" Р. Моуди. Теперь такое послевкусие - просто жить, наслаждаться моментом, учиться, любить… И будь что будет!" - написала актриса.
"До чего же эффектная", "Хочется залезть в эту воду", "Какой же красивый наш Алматы", "Здравствуй, Альмира! Привет из Турции", "Огонь", - написали фанаты в комментариях под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2135394-do-chego-zhe-effektnaya-almira-tursyn-zapechatlelas-u-vodopadov-ayusay-v-krop-tope/