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"В добрый путь": Данэлия Тулешова показала фото с выпускного вечера в США

Опубликовано:

Данэлия Тулешова
Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/itsdaneliya

Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова посетила выпускной вечер в американской школе - 17-летняя артистка опубликовала фотографии с мероприятия в Instagram, передает NUR.KZ.

Волнительный момент окончания старшей школы настал для казахстанской звезды "Детского Евровидения", которая обучалась в Соединенных Штатах. Данэлия собралась на торжественную церемонию и сделала несколько фотографий перед ее началом. На снимках можно увидеть певицу в синем платье - она позировала одна и с подругой.

"Выпускной вечер", - подписала публикацию Тулешова, добавив эмодзи со звездочками.

Поклонники творчества 17-летней казахстанки поздравили ее с важной вехой в комментариях.

"В добрый путь, девочка!", "Ты - настоящая принцесса", "Последняя фотография прям королевская, не могу объяснить, почему", "Надеюсь, ты насладилась этим днем, и что ты будешь вспоминать свои школьные дни с теплотой", - написали фолловеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2109954-v-dobryy-put-daneliya-tuleshova-pokazala-foto-s-vypusknogo-vechera-v-ssha/

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