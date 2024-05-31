"В добрый путь": Данэлия Тулешова показала фото с выпускного вечера в США

Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова посетила выпускной вечер в американской школе - 17-летняя артистка опубликовала фотографии с мероприятия в Instagram, передает NUR.KZ.

Волнительный момент окончания старшей школы настал для казахстанской звезды "Детского Евровидения", которая обучалась в Соединенных Штатах. Данэлия собралась на торжественную церемонию и сделала несколько фотографий перед ее началом. На снимках можно увидеть певицу в синем платье - она позировала одна и с подругой.

"Выпускной вечер", - подписала публикацию Тулешова, добавив эмодзи со звездочками.

Поклонники творчества 17-летней казахстанки поздравили ее с важной вехой в комментариях.

"В добрый путь, девочка!", "Ты - настоящая принцесса", "Последняя фотография прям королевская, не могу объяснить, почему", "Надеюсь, ты насладилась этим днем, и что ты будешь вспоминать свои школьные дни с теплотой", - написали фолловеры.