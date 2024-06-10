"Что с ней не так?": модель с казахскими корнями Диана Коркунова раздосадовала моралистов

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова примерила смелый образ. Снимки с новой фотосессии девушка разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Диана - одна из тех кто не боится экспериментировать и примерять смелые образы. На суд своих подписчиков, а их у кареглазой красавицы 1,3 млн в Instagram, Диана представила новую творческую работу - образ, который свел с ума фанатов и заставил краснеть моралистов. Они, к слову, пристыдили модель за позы на фото.

"Позы закончились, что ли? Уже не знаем, как фоткаться?", "Пока молодая, есть, чем хвастаться. Так что, Диана, я поддерживаю тебя! Делай красиво, детка", "Я сейчас умру", "Просто вау", "Что с ней не так?", "Сексуальная", - разделились на два лагеря подписчики в комментариях.