Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Что с ней не так?": модель с казахскими корнями Диана Коркунова раздосадовала моралистов

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова примерила смелый образ. Снимки с новой фотосессии девушка разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Диана - одна из тех кто не боится экспериментировать и примерять смелые образы. На суд своих подписчиков, а их у кареглазой красавицы 1,3 млн в Instagram, Диана представила новую творческую работу - образ, который свел с ума фанатов и заставил краснеть моралистов. Они, к слову, пристыдили модель за позы на фото.

"Позы закончились, что ли? Уже не знаем, как фоткаться?", "Пока молодая, есть, чем хвастаться. Так что, Диана, я поддерживаю тебя! Делай красиво, детка", "Я сейчас умру", "Просто вау", "Что с ней не так?", "Сексуальная", - разделились на два лагеря подписчики в комментариях.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2114733-chto-s-ney-ne-tak-model-s-kazahskimi-kornyami-diana-korkunova-razdosadovala-moralistov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.