"Какая красивая": Асель Сагатова восхитила атмосферным видео с отдыха

Казахстанская актриса Асель Сагатова восхитила подписчиков своего блога в Instagram атмосферным роликом, снятым на пляже во время отдыха на море, передает NUR.KZ.

Кинозвезда прокатилась на качелях с видом на море - улыбка не сходила с лица Асель буквально ни на секунду.

"Многие люди считают, что счастье может быть хрупким и мимолетным, как мгновение. Это состояние, которое может быстро измениться под влиянием внешних обстоятельств или внутренних переживаний. Однако, другие утверждают, что счастье можно воспринимать как более устойчивое состояние, связанное с внутренним миром и отношением к жизни. Все зависит от восприятия человека и его подхода к жизни", - написала Сагатова под видео.

Атмосферный ролик оценили поклонники творчества актрисы.

"Аселя, какая Вы красивая", "Огонь", "Красавица на качелях - это прекрасно", "Кайф", "Любовь моя", - написали восторженные фанаты в комментариях.

Недавно Асель Сагатова задорно станцевала у моря.