"Какая красивая": Асель Сагатова восхитила атмосферным видео с отдыха
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Казахстанская актриса Асель Сагатова восхитила подписчиков своего блога в Instagram атмосферным роликом, снятым на пляже во время отдыха на море, передает NUR.KZ.
Кинозвезда прокатилась на качелях с видом на море - улыбка не сходила с лица Асель буквально ни на секунду.
"Многие люди считают, что счастье может быть хрупким и мимолетным, как мгновение. Это состояние, которое может быстро измениться под влиянием внешних обстоятельств или внутренних переживаний. Однако, другие утверждают, что счастье можно воспринимать как более устойчивое состояние, связанное с внутренним миром и отношением к жизни. Все зависит от восприятия человека и его подхода к жизни", - написала Сагатова под видео.
Атмосферный ролик оценили поклонники творчества актрисы.
"Аселя, какая Вы красивая", "Огонь", "Красавица на качелях - это прекрасно", "Кайф", "Любовь моя", - написали восторженные фанаты в комментариях.
Недавно Асель Сагатова задорно станцевала у моря.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2132520-kakaya-krasivaya-asel-sagatova-voshitila-atmosfernym-video-s-otdyha/