"Восточные сказки": Дамеля Sweet примерила узбекские национальные наряды

Блогер-миллионник Дамеля Sweet отправилась в Узбекистан - популярная инстадива попозировала в национальных нарядах и попробовала изыски местной кухни, передает NUR.KZ.

Несколько нарядов в национальном стиле, традиционные узбекские блюда и атмосферные пейзажи - все это можно было наблюдать в недавней публикации Дамели в Instagram. Инстадива порадовала подписчиков своего блога яркими фотографиями с недавнего путешествия в соседнюю страну.

"Всем привет из Узбекистана", - подписала публикацию блогерша.

"Вау! Добро пожаловать к нам в Узбекистан", "Какая красавица! Жаль, что я не в Ташкенте", "Боже, какая Вы красивая! Рады видеть у нас", "Остановитесь, красивая девушка!", "Сияет среди толпы", "Восточные сказки", "Шикарные фотографии", - написали подписчики в комментариях под постом.

Совсем недавно Дамеля Sweet вернулась из Монако, куда летала на отдых с семьей.