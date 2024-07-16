"Восточные сказки": Дамеля Sweet примерила узбекские национальные наряды
Опубликовано:
Блогер-миллионник Дамеля Sweet отправилась в Узбекистан - популярная инстадива попозировала в национальных нарядах и попробовала изыски местной кухни, передает NUR.KZ.
Несколько нарядов в национальном стиле, традиционные узбекские блюда и атмосферные пейзажи - все это можно было наблюдать в недавней публикации Дамели в Instagram. Инстадива порадовала подписчиков своего блога яркими фотографиями с недавнего путешествия в соседнюю страну.
"Всем привет из Узбекистана", - подписала публикацию блогерша.
"Вау! Добро пожаловать к нам в Узбекистан", "Какая красавица! Жаль, что я не в Ташкенте", "Боже, какая Вы красивая! Рады видеть у нас", "Остановитесь, красивая девушка!", "Сияет среди толпы", "Восточные сказки", "Шикарные фотографии", - написали подписчики в комментариях под постом.
Совсем недавно Дамеля Sweet вернулась из Монако, куда летала на отдых с семьей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2134902-vostochnye-skazki-damelya-sweet-primerila-uzbekskie-nacionalnye-naryady/