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"Восточные сказки": Дамеля Sweet примерила узбекские национальные наряды

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Блогер-миллионник Дамеля Sweet отправилась в Узбекистан - популярная инстадива попозировала в национальных нарядах и попробовала изыски местной кухни, передает NUR.KZ.

Несколько нарядов в национальном стиле, традиционные узбекские блюда и атмосферные пейзажи - все это можно было наблюдать в недавней публикации Дамели в Instagram. Инстадива порадовала подписчиков своего блога яркими фотографиями с недавнего путешествия в соседнюю страну.

"Всем привет из Узбекистана", - подписала публикацию блогерша.

"Вау! Добро пожаловать к нам в Узбекистан", "Какая красавица! Жаль, что я не в Ташкенте", "Боже, какая Вы красивая! Рады видеть у нас", "Остановитесь, красивая девушка!", "Сияет среди толпы", "Восточные сказки", "Шикарные фотографии", - написали подписчики в комментариях под постом.

Совсем недавно Дамеля Sweet вернулась из Монако, куда летала на отдых с семьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2134902-vostochnye-skazki-damelya-sweet-primerila-uzbekskie-nacionalnye-naryady/

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