"Если чувствовать роскошь, то здесь": Дамеля Sweet улетела с семьей в Монако

Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet вновь отправилась в путешествие. В своем блоге в Instagram девушка выложила солнечные фото из Монако, передает NUR.KZ.

Дамеля - любительница путешествий. На этот раз блогер отправилась за границу не одна, а с семьей.

"Монако, бонжур. Если чувствовать роскошь, то точно здесь! Для Монако вам хватит 6 часов, без шуток. 30 минут от Ниццы и вы в другой столице! Столице роскоши, денег и полной свободы", - отметила она.

"Наверное, там все были в восторге от красоты Дамели", "Какая у вас счастливая семья", "Семья - это не главное, семья - это все", "Вот она, настоящая VIP", "Зачем мне солнце Монако", "Красотка", - написали подписчики, пожелав ей хорошего отдыха.