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"Если чувствовать роскошь, то здесь": Дамеля Sweet улетела с семьей в Монако

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet вновь отправилась в путешествие. В своем блоге в Instagram девушка выложила солнечные фото из Монако, передает NUR.KZ.

Дамеля - любительница путешествий. На этот раз блогер отправилась за границу не одна, а с семьей.

"Монако, бонжур. Если чувствовать роскошь, то точно здесь! Для Монако вам хватит 6 часов, без шуток. 30 минут от Ниццы и вы в другой столице! Столице роскоши, денег и полной свободы", - отметила она.

"Наверное, там все были в восторге от красоты Дамели", "Какая у вас счастливая семья", "Семья - это не главное, семья - это все", "Вот она, настоящая VIP", "Зачем мне солнце Монако", "Красотка", - написали подписчики, пожелав ей хорошего отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114112-esli-chuvstvovat-roskosh-to-zdes-damelya-sweet-uletela-s-semey-v-monako/

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