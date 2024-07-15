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"Мамина красота передалась": дочь Анастасии Заворотнюк восхитила вечерним образом

Опубликовано:

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк стала гостьей на свадьбе подруги в российском Санкт-Петербурге - дочь покойной актрисы сразила Сеть эффектным вечерним аутфитом, передает NUR.KZ.

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк вновь начала выходить в свет - она приехала в Санкт-Петербург для участия в свадебной церемонии. Атмосферные фотографии появились в аккаунте блогерши в соцсети - Анна надела платье-комбинацию, блестящие босоножки, а на плечи набросила бежевый пиджак.

Подписчики блога 28-летней девушки были восхищены.

"Вся мамина красота передалась Вам", "Красота неописуемая! Желаю Вам много женского счастья и любви. Вы очень вдохновляете", "Мамина радость", "Какая нежная", - написали они в комментариях под постом.

После смерти своей знаменитой матери Анна Заворотнюк публиковала архивные видео с Анастасией, которые раньше не показывала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2134299-mamina-krasota-peredalas-doch-anastasii-zavorotnyuk-voshitila-vechernim-obrazom/

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