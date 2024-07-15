"Мамина красота передалась": дочь Анастасии Заворотнюк восхитила вечерним образом

Анна Заворотнюк стала гостьей на свадьбе подруги в российском Санкт-Петербурге - дочь покойной актрисы сразила Сеть эффектным вечерним аутфитом, передает NUR.KZ.

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк вновь начала выходить в свет - она приехала в Санкт-Петербург для участия в свадебной церемонии. Атмосферные фотографии появились в аккаунте блогерши в соцсети - Анна надела платье-комбинацию, блестящие босоножки, а на плечи набросила бежевый пиджак.

Подписчики блога 28-летней девушки были восхищены.

"Вся мамина красота передалась Вам", "Красота неописуемая! Желаю Вам много женского счастья и любви. Вы очень вдохновляете", "Мамина радость", "Какая нежная", - написали они в комментариях под постом.

После смерти своей знаменитой матери Анна Заворотнюк публиковала архивные видео с Анастасией, которые раньше не показывала.