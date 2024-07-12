"Больше молчать нельзя": Жулдыз Абдукаримова высказалась о ситуации с Кайратом Нуртасом

Супруга Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова прервала молчание после ареста казахстанского певца. Актриса обратилась к пользователям Казнета, передает NUR.KZ.

Личные сообщения жены Кайрата Нуртаса атаковали его поклонники, которые жаждали высказываний после его ареста на 15 суток за совершенное повторно мелкое хулиганство. Абдукаримова впервые за все это время решила прокомментировать ситуацию.

"Больше молчать нельзя! Я никогда не обсуждала личные дела на просторах Instagram. Но все то, что вы пишете, читают дети. В этой ситуации весь мой фокус на детях. Девочки в подростковом возрасте, мальчикам это бьет по чести. Почему тот факт, что их родители - творческие люди, должен усложнять им жизнь?

По закону, все граждане Казахстана равны. Он (Кайрат Нуртас - прим. ред.) показал это. Он понял, что был неправ, и отвечает за свой поступок. Пытался объяснить детям. А вам всем лучше прекратить нападки. Детям становится тяжело!" - написала Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial