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Анна Данченко в наряде в национальном стиле изумила пользователей соцсети

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, которая отлично знает казахский язык, появилась на тое в наряде, сшитом в национальном стиле, и собрала комплименты подписчиков, передает NUR.KZ.

"Ты превратилась в лебедь и готова улететь в родные края?" - подписала Анна новые фото.

Для праздничного мероприятия телеведущая выбрала светлый наряд, сшитый в национальном стиле, который очень понравился ее фанатам. Они вновь усыпали девушку комплиментами и не поскупились на "лайки".

"Какой прекрасный образ", "Ты очень мудрая девушка, желаю тебе стать счастливой матерью", "Тебе все идет, пусть у тебя тоже скоро будет свадьба", "Вы прекрасны. Дай Бог здоровья вам и маме вашей", "Анна, когда свадьба?", "Красавица моя, будь счастлива", - отреагировали пользователи социальной сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2108043-anna-danchenko-v-naryade-v-nacionalnom-stile-izumila-polzovateley-socseti/

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