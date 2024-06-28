"Красивая и счастливая": Бота Нурсеитова очаровала кадрами с Бали

Автор популярного инстаблога Бота Нурсеитова отправилась отдыхать на Бали и показала подписчикам серию солнечных фотографий, которые вызвали всеобщее восхищение, передает NUR.KZ.

Этот год у Боты получился насыщенным на путешествия. Сейчас мама двоих детей хорошо проводит время на солнечном Бали. Блогерша показала фотографии на фоне местных пейзажей. На одном из снимков Бота в бикини и шортах окунула ноги в океан.

"Жизнь - это путешествие", - подписала публикацию Нурсеитова.

"Вау", "Красиво вернулась в ленту", "Отличного отдыха, Ботик", "Красота моя", "Такая красивая и счастливая! Оставайтесь всегда такой же яркой и счастливой", "Бали - любовь", "Бота, красотка", - написали подписчики в комментариях под постом.

Недавно Нурсеитова высказывалась по поводу ношения хиджаба и замужества по расчету.