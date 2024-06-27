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Отдыхающая в Турции Ольга Бузова показала фото в бикини

Опубликовано:

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фотографии, снятые во время отдыха в Турции - теледива запечатлелась в розовом мини-купальнике, передает NUR.KZ.

Ольга Бузова решила отправиться на курорт, чтобы отдохнуть от работы и насладиться морем. Судя по всему, исполнительница хита "Водица" не рассчитала, сколько времени провести под солнцем, и обгорела до красноты.

Однако отдых ей это, очевидно, не испортило - Бузова продолжила нежиться на солнышке и плавать. Опубликовав новые фотографии в оранжевом бикини, Ольга решила процитировать саму себя.

"Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Ольга Бузова", - написала теледива под фотографиями.

В мае звезда реалити отметила 20-летие на телевидении - по этому случаю она опубликовала архивное фото, сделанное в 2004 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2125227-otdyhayushchaya-v-turcii-olga-buzova-pokazala-foto-v-bikini/

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