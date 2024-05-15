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"Помните меня такой?": Ольга Бузова поделилась архивным фото в честь 20-летия на телевидении

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Ольга Бузова: тогда и сейчас
Ольга Бузова: тогда и сейчас. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова отмечает 20-летие с того дня, как она впервые появилась на голубых экранах. В честь этого она опубликовала большой пост со снимком из личного архива, передает NUR.KZ.

"20 лет на ТВ! В 2004 году, 15 мая вы увидели меня впервые. За эти два десятилетия было столько всего в моей жизни, но всегда я была честна и открыто говорила со своей аудиторией. Я делилась своими ценностями, и они откликались в сердцах десятков миллионов людей!

Вы видели, как все эти годы я подвергалась хейту. Как меня осуждали и лгали обо мне мои же коллеги. Но я смогла выстоять. Я смогла пройти путь от простой девочки без связей, продюсеров и покровителей до самой популярной девушки страны. От той, которая подвергалась жуткому буллингу в школе, до той, которая собирает залы своих людей, в сердцах которых нет ненависти, злобы и осуждения.

Я счастлива, что могу своим жизненным, сердечным и творческим путем показывать миллионам подростков нашей страны дорогу, вдоль которой они могут, как и я, сеять любовь, честность, уважение и добро.

Помните и знайте! В мою мечту не верили даже родные. В то, что у меня все получится, всегда верила лишь я. И моя вера, моя цель и моя мечта стали едины. И теперь вы все знаете мое имя. Вы все знаете мои песни. Вы все знаете мои проекты на ТВ. Помните, что в вас могут не верить все. Даже самые родные. Но знайте одно - в вас верю я. Верьте и вы в себя. У вас все получится.

Помните меня такой?" - написала Бузова в Instagram.

Комментарии заполонили теплые слова поздравлений и добрые пожелания.

"По сути, хейт - это зависть. А зависть - это признание, что ты лучшая", "Из маленькой хрупкой девочки выросла звезда. Столько хейта не было, по-моему, ни у кого. А Оля молодец, с гордо поднятой головой вперед", "Поздравляю! 20 лет слежу за Вашим творчеством и удивляюсь Вашей работоспособности, целеустремленности, Вашим достижениям, Вы большая молодец!" - написали фанаты.

Недавно 38-летняя Ольга Бузова показалась в тренажерном зале без макияжа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2101151-pomnite-menya-takoy-olga-buzova-podelilas-arhivnym-foto-v-chest-20-letiya-na-televidenii/

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