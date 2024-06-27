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"Не могу наглядеться": иранская модель сразила фанатов снимками в оригинальном купальнике

Опубликовано:

Махлага Джабери
Махлага Джабери. Фото: instagram.com/mahlaghajaberi

35-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери, живущая в США, показала в Instagram фигуру в оригинальном купальнике и искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.

Красивый бирюзовый купальник подчеркнул идеальную фигуру иранской модели. Завораживающими на фото были и пейзажи, на фоне которых позировала Махлага.

"Отмечаю важный день моей подруги на волнах", - написала модель.

"Ты выглядишь оглушительно", "Милая", "Зрелищно, как всегда", "Абсолютно невероятно. Ты такая красивая и сексуальная, Махлага. Я не могу наглядеться на тебя, дорогая. Я тебя люблю", "Великолепная", "Красивая фигура", - написали ей фанаты, щедро одарив публикацию "лайками".

Ранее иранская модель Махлага Джабери попозировала в купальнике на пляже в Каннах и вызвала восторг в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2125119-ne-mogu-naglyadetsya-iranskaya-model-srazila-fanatov-snimkami-v-originalnom-kupalnike/

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