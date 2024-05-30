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Эзотерика

"Несравненная": иранская модель попозировала в купальнике на пляже в Каннах

Опубликовано:

Махлага Джабери
Махлага Джабери. Фото: instagram.com/mahlaghajaberi

34-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери, живущая в США, похвасталась фигурой в бикини на пляже в Каннах. Фото, впечатлившие ее поклонников, можно увидеть в ее Instagram, передает NUR.KZ.

Черно-белые фотографии Махлага Джабери разместила в карусели. Белоснежный купальник с интересным дизайном подчеркнул безупречную фигуру красавицы из Ирана.

"Солнечные ванны на Французской Ривьере", - написала модель.

Она вновь искупалась в комплиментах своих верных фолловеров.

"Очень горячо", "Люблю тебя, Махлага", "Великолепная, несравненная, дорогая Махлага", "Красотка", "Самая горячая", - написали ей фанаты на разных языках, признаваясь в любви и щедро одаривая "красными сердечками" и "огонечками".

Ранее иранская модель Махлага Джабери устроила смелую фотосессию на снегу и покорила сердца своих фолловеров. Они отметили, что у девушки завораживающая красота.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2109621-nesravnennaya-iranskaya-model-popozirovala-v-kupalnike-na-plyazhe-v-kannah/

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