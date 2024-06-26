"Куколка": Гульназ Жоланова очаровала снимками в ретро-стиле

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова опубликовала кадры с недавней фотосессии - черно-белые фотографии пришлись по вкусу поклонникам ее творчества, передает NUR.KZ.

Исполнительница роли Айсулу в популярной франшизе "Бизнес по-казахски" отправилась в фотостудию и сделала портретные фотографии в стиле ретро. Лицо актрисы украшала сетка-вуаль, а на руках были прозрачные перчатки.

Еще один аутфит был более современным - Гульназ надела черное платье с открытыми плечами и дополнила образ крупными серьгами.

Секцию комментариев заполонили огоньки и сердечки от восторженных поклонников и коллег по цеху.

"Огонь", "Куколка", "Слов нет, одни эмоции", - написали фанаты под фотографиями.

Недавно Гульназ Жоланова показала, как отдыхает в Восточном Казахстане.