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"Очень стильно": Мади Рымбаев в новом образе напомнил фанатам Виктора Цоя

Опубликовано:

Мади Рымбаев
Мади Рымбаев: instagram.com/madirymbaev

Казахстанский певец Мади Рымбаев, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, удивил подписчиков в Instagram атмосферным фото, на котором предстал в стильном образе, передает NUR.KZ.

Ранее фанаты уже отмечали, что у младшего сына народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой модельная внешность. В этом они вновь убедились, глядя на его новое фото.

Мади запечатлелся в стильном черном пиджаке и джинсах клеш - этот фасон вновь стал актуален в этом году. Снимок фанаты посчитали очень атмосферным из-за фона, который певец и его творческая команда предпочли для фотосъемки.

"Сынок, очень стильно", "Мади во всей красе... А вид на заднем плане что-то обозначает?", "Красавчик", "Очень здорово", "Мади немного напоминает Виктора Цоя", "Похож на Виктора Цоя", - заключили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113857-ochen-stilno-madi-rymbaev-v-novom-obraze-napomnil-fanatam-viktora-coya/

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