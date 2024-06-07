"Очень стильно": Мади Рымбаев в новом образе напомнил фанатам Виктора Цоя

Казахстанский певец Мади Рымбаев, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, удивил подписчиков в Instagram атмосферным фото, на котором предстал в стильном образе, передает NUR.KZ.

Ранее фанаты уже отмечали, что у младшего сына народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой модельная внешность. В этом они вновь убедились, глядя на его новое фото.

Мади запечатлелся в стильном черном пиджаке и джинсах клеш - этот фасон вновь стал актуален в этом году. Снимок фанаты посчитали очень атмосферным из-за фона, который певец и его творческая команда предпочли для фотосъемки.

"Сынок, очень стильно", "Мади во всей красе... А вид на заднем плане что-то обозначает?", "Красавчик", "Очень здорово", "Мади немного напоминает Виктора Цоя", "Похож на Виктора Цоя", - заключили пользователи соцсети.