"Казахстанская Софи Лорен": Асель Аскар сразила эффектными фото

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар опубликовала снимки из недавней фотосессии. Ее сравнили с великими актрисами Софи Лорен и Моникой Беллуччи, передает NUR.KZ.

Гардероб Асель для фотосессии в черной постели был довольно минималистичным - она надела черный топ с вырезами по бокам и короткие шорты того же цвета. Волосы актриса уложила, а также сделала броский макияж.

Автор популярного инстаблога предложила подписчикам озаглавить серию фото, так как сама она с этой задачей не справилась. Фанаты не только предложили варианты, но и усыпали Асель комплиментами.

"Наша Моника Белуччи", "Казахстанская Софи Лорен", "Красота в глазах смотрящего", "Шикарная, Вы из себя сделали конфетку! Люблю Вас, уважаю, Вы учите любить себя", "Римские каникулы! Уж очень похожа на итальянку", "Простая казашка, но красотка с харизмой", "Огненная Аселя", "Очень красиво", - написали в комментариях.

Недавно Асель Аскар высказалась о блогерах, надевших хиджаб, а потом снявших его.