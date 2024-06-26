"Такая грустная": новые фото Асель Сагатовой встревожили поклонников

Популярная казахстанская актриса Асель Сагатова выложила свежие фотографии в Instagram, однако и выражение ее лица, и подпись к публикации заставили фанатов поволноваться, передает NUR.KZ.

Сагатова сейчас находится в Таиланде на съемках нового фильма - кинозвезда показала бэкстейдж со съемок. На Асель было яркое платье оранжевого цвета. Фотографии она сопроводила многозначительной подписью.

"Жизнь как качели: периоды взлетов сменяются падениями. Эта цикличность делает ее полной разнообразных эмоций и переживаний", - написала звезда фильма "Бишарашки".

Поклонников творчества Асель встревожило ее грустное выражение лица.

"Аселя, почему грустная?", "Такая грустная, но очень милая", "Жаным", "Живите там, где Вам спокойно, любите так, чтобы жить достойно", "Вы очень красивая девушка, так что не грустите - все будет хорошо! Живите и радуйтесь, Вам больше идет", "Не грусти! Все будет хорошо", - написали они в комментариях.

Недавно танцующая Асель Сагатова зарядила Казнет позитивом.